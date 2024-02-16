«Ждем в зоне СВО»: Бородин пригрозил внести Стаса Михайлова в «черный список»

По его словам, Михайлов может поехать в зону проведения спецоперации, но не с чистыми помыслами.

«Возможно, что Михайлов туда поедет. Это как и для Киркорова для него может быть бизнесом. Какие-то люди от души туда ездят, под гитару поют, а у этих - это все бизнес», - отметил Бородин.

Ранее Бородин осудил поездку Киркорова в зону проведения спецоперации на Украине и сказал, что "три пачки его сигарет на СВО никому не нужны", напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

