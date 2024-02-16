«Ждем в зоне СВО»: Бородин пригрозил внести Стаса Михайлова в «черный список»

Виталий Бородин в пресс-центре НСН пригласил певца Стаса Михайлова в зону проведения спецоперации.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в пресс-центре НСН выразил мнение, что певец Стас Михайлов может выступить перед бойцами в зоне проведения спецоперации.

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«Вот сейчас я обращаюсь к Стасу Михайлову! Стас Михайлов, я призываю Вас поехать в зону проведения специальной военной операции! Не просто пофотографироваться, давайте с вами организуем хорошую гуманитарную помощь. Две-три фуры соберите, вы же миллиардер и можете себе это позволить. Едем с вами туда, мы обеспечим вам охрану. Поедете к ребятами, дадите концерт в окопе, как ездят артисты, пообщаетесь с бойцами, прочувствуете все», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, Михайлов может поехать в зону проведения спецоперации, но не с чистыми помыслами.

«Возможно, что Михайлов туда поедет. Это как и для Киркорова для него может быть бизнесом. Какие-то люди от души туда ездят, под гитару поют, а у этих - это все бизнес», - отметил Бородин.

Ранее Бородин осудил поездку Киркорова в зону проведения спецоперации на Украине и сказал, что "три пачки его сигарет на СВО никому не нужны", напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияПевецМузыкаМузыкантыСтас Михайлов

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