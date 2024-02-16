Бородин: В список «запрещенных» в России персон войдет еще 200 человек
Правоохранительные органы должны проверять людей, которые дискредитируют спецоперацию, курс президента, ребят, которые находятся в зоне СВО, заявил НСН Виталий Бородин.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в пресс-центре НСН заявил, что в черный список «запрещенных» в России людей попадут еще как минимум 200 человек.
«Мы в этот список еще не внесли тех людей, которых официально признали иностранными агентами. Это около 200 человек, которые официально признаны в России иностранными агентами. Как минимум еще 200 человек войдут в этот список. Это ярые русофобы, которые предали наши страну в трудную минуту. Почти все эти люди известные. Мы не доносчики, мы пишем на тех людей, которые предали нашу страну. Мы не пишем на обычных людей. Мы конкретно мониторим тех людей, которые дискредитируют спецоперацию, курс нашего президента, ребят, которые находятся в зоне СВО. В отношении вот таких людей мы просим провести проверку», - сказал собеседник НСН.
Ранее Бородин в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что пишет обращения к органам власти с просьбой проверить предателей Родины и не считает их доносом.
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