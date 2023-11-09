10.11.2023 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Черная пятница. Фейковые скидки или реальный способ сэкономить?»
Российские маркетплейсы объявили скидки к Всемирному дню шопинга и «Черной пятнице». Скидки в дни «черной пятницы» в среднем составят 40%, при этом их максимальный размер может достигать и 90%, рассказал НСН председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
В ноябре россиян поджидает по традиции длинная вереница распродаж, которые затем перетекают в предновогодний sale. Но согласно опросам аналитиков, многие уже пришли к убеждению, что такие акции — обман, хотя и планируют приобрести, например, бытовую технику, одежду, мебель
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Сколько покупатели готовы тратить на время проведения «Черной пятницы»?
- Готовы ли магазины и маркетплейсы к «Черной пятнице»?
- Какие сюрпризы ждут покупателей в этом году?
- Какие скидки предоставляют магазины покупателям в реальности?
- Какие самые популярные товары в магазинах и на маркетплейсах во время «Черной пятницы»?
Участники пресс-конференции:
- Константин Анисимов, директор по маркетингу Fashion House;
- Представитель Gloria Jeans;
- Представитель маркетплейсов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8