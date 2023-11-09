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Черная пятница. Фейковые скидки или реальный способ сэкономить?

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Начало конференции

15:00

10 ноября 2023

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

10.11.2023 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Черная пятница. Фейковые скидки или реальный способ сэкономить?»

Российские маркетплейсы объявили скидки к Всемирному дню шопинга и «Черной пятнице». Скидки в дни «черной пятницы» в среднем составят 40%, при этом их максимальный размер может достигать и 90%, рассказал НСН председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

В ноябре россиян поджидает по традиции длинная вереница распродаж, которые затем перетекают в предновогодний sale. Но согласно опросам аналитиков, многие уже пришли к убеждению, что такие акции — обман, хотя и планируют приобрести, например, бытовую технику, одежду, мебель

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

  • Сколько покупатели готовы тратить на время проведения «Черной пятницы»?
  • Готовы ли магазины и маркетплейсы к «Черной пятнице»?
  • Какие сюрпризы ждут покупателей в этом году?
  • Какие скидки предоставляют магазины покупателям в реальности?
  • Какие самые популярные товары в магазинах и на маркетплейсах во время «Черной пятницы»?

Участники пресс-конференции:

  • Константин Анисимов, директор по маркетингу Fashion House;
  • Представитель Gloria Jeans;
  • Представитель маркетплейсов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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