«Пощупать»: Одежду назвали сложной категорией для продавцов на маркетплейсах
10 ноября 202316:46
Николай Грутов
Человеку хочется померить и посмотреть, как сидит вещь, отметила в эфире НСН Анфиса Воронина.
Одежда является сложной категорией для продавцов на маркетплейсах, покупателям всегда сначала хочется пощупать вещь и посмотреть на нее, рассказала директор по коммуникациям компании Глория Джинс Анфиса Воронина в пресс-центре НСН.
«Одежда – это сложная категория не только для маркетплейсов, но и в принципе для любых продаж вне физических магазинов. Человеку хочется померить, посмотреть, как это сидит, пощупать, попробовать и так далее… В конце концов, мы все любим глазами так или иначе. Тем не менее, патрон потребления, когда люди любят покупать в онлайне, так или иначе, есть. Обсуждать, победит ли офлайн-ретейл маркетплейсы нет особого смысла», - сказала Воронина.
Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в интервью НСН рассказал, что скидки в дни «черной пятницы» в среднем составят 40%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинские силовики нашли цех по пошиву курток для сборной России в Закарпатье
- В Санкт-Петербургском международном культурном форуме примут участие 73 страны
- Бывшая ассистентка отсудила у Роберта Де Ниро 1,2 млн долларов
- Депутат Горелкин предложил отменить безлимитный доступ к YouTube
- Экс-глава районного отдела СК Москвы задержан по делу о взяточничестве
- Минобороны РФ: украинский беспилотник сбит над территорией Брянской области
- Объявлена программа фестиваля вина «Ноябрьфест»
- Российские средства ПВО за неделю сбили восемь самолетов ВСУ
- «Нездоровый образ жизни»: 97-летняя американка назвала секрет долголетия
- СК опечатал наркоклинику в Москве после смерти пяти пациентов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru