«Пощупать»: Одежду назвали сложной категорией для продавцов на маркетплейсах

Человеку хочется померить и посмотреть, как сидит вещь, отметила в эфире НСН Анфиса Воронина.

Одежда является сложной категорией для продавцов на маркетплейсах, покупателям всегда сначала хочется пощупать вещь и посмотреть на нее, рассказала директор по коммуникациям компании Глория Джинс Анфиса Воронина в пресс-центре НСН.

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«Одежда – это сложная категория не только для маркетплейсов, но и в принципе для любых продаж вне физических магазинов. Человеку хочется померить, посмотреть, как это сидит, пощупать, попробовать и так далее… В конце концов, мы все любим глазами так или иначе. Тем не менее, патрон потребления, когда люди любят покупать в онлайне, так или иначе, есть. Обсуждать, победит ли офлайн-ретейл маркетплейсы нет особого смысла», - сказала Воронина.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в интервью НСН рассказал, что скидки в дни «черной пятницы» в среднем составят 40%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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