«Меняют ценники»: Как продавцы обманывают россиян на больших распродажах
ТЦ завлекают покупателя маркетинговыми инструментами, а по факту он получает то, что размер скидок не такой большой, отметил в эфире НСН Константин Анисимов.
В ряде магазинов постоянно происходят переоценки товара, многие могут и вовсе менять ценники, рассказал директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов в пресс-центре НСН.
«У нас аутлеты, скидки круглый год, начиная от 30%. В России скидочная политика – это очень большая проблема, с которой мы боремся. Постоянно происходят переоценки… Тот пуховик, который две недели назад стоил 37 тысяч, сейчас стоит 45 тысяч. Арендаторы, ретейлеры обосновывают это курсом доллара, подорожанием логистики. Но самое плохое, что потребитель это видит. Поэтому он уже не относится к «черной пятнице» так, как он относился в 2018 году, потому что много раз он сталкивался с неправдой. ТЦ завлекают его маркетинговыми инструментами, а по факту он получает то, что размер скидок не такой большой, многие арендаторы вообще меняют ценники», - сказал Анисимов.
Он отметил, что исправить ситуацию можно только с помощью контроля и регулирования.
«Мы занимаемся тем, что ходим по ТЦ, смотрим, какие цены у тех же магазинов в других ТЦ. И если правила аутлета не соблюдаются, то мы такого арендатора штрафуем и это работает. Только на уровне договоров аренды вы можете регулировать скидки», - резюмировал Анисимов.
Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в интервью НСН рассказал, что скидки в дни «черной пятницы» в среднем составят 40%, передает «Радиоточка НСН».
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