«Большой плюс»: В дни «черной пятницы» ожидается рост продаж до 30%
Количество посетителей торговых центров увеличивается, большинство западных брендов в той или иной форме вернулись в Россию, отметил в эфире НСН Константин Анисимов.
В этом году в дни «черной пятницы» ожидается рост порядка 20% по трафику в торговых центрах и рост в 30% по продажам, заявил директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов в пресс-центре НСН.
«Существенное снижение произошло в 2022 году. «Черная пятница» прошлого года была самой провальной в связи с тем, что бренды ушли, мы попали в период после мобилизации, посетители были менее активны. В этом году мы ожидаем большой плюс и по трафику, и по продажам арендаторов. Большинство западных брендов в той или иной форме вернулись в Россию, в торговые центры. Количество посетителей увеличивается. Мы ожидаем рост по отношению к 2022 году порядка 20% по трафику и 30% по продажам», - сказал Анисимов.
Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в интервью НСН рассказал, что скидки в дни «черной пятницы» в среднем составят 40%, передает «Радиоточка НСН».
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