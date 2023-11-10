«Смотреть отзывы»: Россиянам дали советы, как распознать плохого продавца

Если покупатели пишут, что пришла подделка или брак, то такого товара стоит избегать, отметил в эфире НСН Дмитрий Ермолаев. 

Чтобы распознать недобросовестного продавца на маркетплейсе, нужно читать отрицательные отзывы к товару, рассказал директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН.

Товары для взрослых стали лидерами по скидкам в «черную пятницу»
«Если говорить про маркетплейсы, то созданы все условия. Любой покупатель может изучить рейтинг товара. Здесь хотелось бы посоветовать смотреть не на положительные отзывы, а, в первую очередь, на отрицательные. Зачастую человек, который доволен покупкой, не идет писать об этом. В первую очередь идет тот, кто разочарован и кто хочет об этом донести. Если люди пишут, что пришла подделка или брак, то, конечно же, такого товара стоит избегать. Но и сами маркетплейсы борются с такими продавцами», - сказал Ермолаев.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в интервью НСН рассказал, что скидки в дни «черной пятницы» в среднем составят 40%, передает «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:РоссияПродажа

Горячие новости

Все новости

партнеры