«Смотреть отзывы»: Россиянам дали советы, как распознать плохого продавца
10 ноября 202316:35
Николай Грутов
Если покупатели пишут, что пришла подделка или брак, то такого товара стоит избегать, отметил в эфире НСН Дмитрий Ермолаев.
Чтобы распознать недобросовестного продавца на маркетплейсе, нужно читать отрицательные отзывы к товару, рассказал директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН.
«Если говорить про маркетплейсы, то созданы все условия. Любой покупатель может изучить рейтинг товара. Здесь хотелось бы посоветовать смотреть не на положительные отзывы, а, в первую очередь, на отрицательные. Зачастую человек, который доволен покупкой, не идет писать об этом. В первую очередь идет тот, кто разочарован и кто хочет об этом донести. Если люди пишут, что пришла подделка или брак, то, конечно же, такого товара стоит избегать. Но и сами маркетплейсы борются с такими продавцами», - сказал Ермолаев.
Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в интервью НСН рассказал, что скидки в дни «черной пятницы» в среднем составят 40%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ХАМАС договорилось об обмене палестинок в Израиле на женщин из заложников
- Промпредприятие в Курской области загорелось после обстрела ВСУ
- Криптобиржа Binance с 15 ноября прекратит поддержку рублевых депозитов
- Экс-первая ракетка мира Осака возобновит карьеру в 2024 году
- Госдума рассмотрит поправки в УК РФ о наказаниях для добровольцев
- Ермак сравнил российско-украинский конфликт с забегом на сто метров
- В лесах Нижегородской области нашли схрон с мефедроном на 100 млн рублей
- Попова: завоз нового варианта коронавируса «пирола» в Россию неизбежен
- Zero People извинились за срыв концерта в Петербурге
- Фельдшера ВСУ приговорили к 30 годам колонии за расстрел мирных жителей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru