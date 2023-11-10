«Фейковые скидки»: Названы три группы продавцов в дни «черной пятницы»

Некоторые продавцы повышают цены в середине октября, а в дни распродаж делают скидку, отметил в эфире НСН Дмитрий Ермолаев. 

В дни «черной пятницы» можно выделить три основные «портрета» продавцов, рассказал исполнительный директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН.

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«Аналитики Moneyplace проанализировали несколько десятков категорий и на основании прошлых лет обнаружили несколько поведенческих групп продавцов. Как выяснилось, все они отличаются в зависимости от категории. Мы выделили три основных портрета. Первый портрет – это те, которые повышают цены в середине октября, а потом, в дни распродаж, имеют возможность сделать скидку, получается фейковая скидка. Вторая группа – это те, кто реально делает скидки и это выгодно для потребителя. Третья группа – это те, которые не обращают внимания на распродажи и там ценообразование в это время не меняется», - сказал Ермолаев.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в интервью НСН рассказал, что скидки в дни «черной пятницы» в среднем составят 40%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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