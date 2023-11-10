«Донашивают старое»: Россияне стали больше экономить на одежде и сумках

У ретейлеров, которые занимаются сумками, наибольшие проблемы, так как россияне стали меньше путешествовать, отметил в эфире НСН Константин Анисимов. 

Основная проблема – это рост среднего чека в магазинах, россияне предпочитают донашивать старые вещи, чем покупать новые, рассказал директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов в пресс-центре НСН.

Товары для взрослых стали лидерами по скидкам в «черную пятницу»
«Основная проблема сейчас – это рост среднего чека. Меняется портрет потребителя, он становится более взрослый, молодежь уходит, приходит более взрослая, богатая аудитория с доходом выше среднего. Но в этом и кроется проблема. На один рубль повышается средний чек в аутлете – на два человека сокращается посещаемость в день. Средний чек вырос за последний год на 50% у некоторых арендаторов. Люди не стали получать зарплату больше, поэтому они будут больше экономить. Сейчас проблема складывается у ретейлеров, которые занимаются сумками: люди начали меньше путешествовать. Такая же проблема с верхней одеждой, они донашивают старое», - сказал Анисимов.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в интервью НСН рассказал, что скидки в дни «черной пятницы» в среднем составят 40%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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