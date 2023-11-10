Товары для взрослых стали лидерами по скидкам в «черную пятницу»

Выгодными категориями в дни распродаж также являются израильская косметика, джинсы и одежда для пляжа, отметил в эфире НСН Дмитрий Ермолаев. 

Товары для взрослых стали лидерами по скидкам в «черную пятницу», средний чек на них упал на 33%, рассказал исполнительный директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН.

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«Мы обнаружили лидеров среди рассматриваемых категорий, которые делают скидки. Например, товары для взрослых – интимная, съедобная косметика. Здесь средний чек упал с 315 рублей до 212 рублей в дни распродаж, это 33%. Или, например, израильская косметика, которая опустилась с 650 рублей до 448 рублей – это 31%. Также есть и джинсы, которые упали на 26%, пляжная мода опустилась на 19%», - сказал Ермолаев.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в интервью НСН рассказал, что скидки в дни «черной пятницы» в среднем составят 40%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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