11.05.2022 в 09:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг генерала-майора авиации, Героя России, председателя Президиума «Офицеров России» Сергея Липового на тему: «Беспилотники, наступление ВСУ и ядерная доктрина: как ответит Россия?»

С начала СВО беспилотники ВСУ неоднократно пытаются атаковать объекты в России. Число атак беспилотников в приграничных с Украиной областях (Курской, Белгородской, на новых территориях) в 2022 году исчисляется сотнями. В текущем году инциденты продолжились. Самой резонансной за последнее время стала попытка ударить по Кремлю: два беспилотника пытались атаковать Кремль, после чего в 40 российских регионах запретили использовать дроны. Разработчики и производители дронов сообщают, что запрет на полеты беспилотников обойдется отрасли в сумму до 10 млрд руб. и откатит рынок к уровню 2018 года. В Минобороны России заявили о готовности защищаться ядерным оружием после атаки украинских беспилотников на Кремль.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Какие объекты в России чаще всего атакуют беспилотники ВСУ?

Насколько Россия готова к применению ядерного оружия против Украины?

Какой ответ готовит Россия?

Планируется ли внесение изменений в ядерную доктрину РФ?

Каким возможно контрнаступление ВСУ?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 09:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

