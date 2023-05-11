«Справедливое возмездие»: Генерал Липовой о целях и последствиях атаки дронов на Кремль

Россия ответит на атаку беспилотников на Кремль тогда, когда посчитает нужным, удар возмездия точно состоится, заявил генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН.

«Эти беспилотники были запущены с территории Московской области. Судя по размерам, один беспилотник был разведывательный, а другой ударный, на котором находилось какое-то количество взрывчатки. В результате действия Федеральной службы охраны беспилотники были обезврежены, говорить об ущербе не приходится. Эти беспилотники планировалось запустить с целью прощупать слабые места в нашей системе ПВО. Россия заявила всем, что за собой оставляет право нанесения ответного удара, когда посчитает нужным. В любом момент справедливое возмездие их может настигнуть. Удар будет, в этом нет сомнений», - отметил он.

Атака беспилотников на Кремль приравнивает Украину к государствам - спонсорам терроризма, заявил в интервью телеканалу ATV пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ночь на 3 мая два дрона попытались атаковать Кремль. Один беспилотник сбили над Сенатским дворцом, обломки второго упали на территорию Кремля.

