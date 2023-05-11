«Справедливое возмездие»: Генерал Липовой о целях и последствиях атаки дронов на Кремль
Председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой заявил, что украинские беспилотники выполняли больше разведывательную функцию.
Россия ответит на атаку беспилотников на Кремль тогда, когда посчитает нужным, удар возмездия точно состоится, заявил генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН.
«Эти беспилотники были запущены с территории Московской области. Судя по размерам, один беспилотник был разведывательный, а другой ударный, на котором находилось какое-то количество взрывчатки. В результате действия Федеральной службы охраны беспилотники были обезврежены, говорить об ущербе не приходится. Эти беспилотники планировалось запустить с целью прощупать слабые места в нашей системе ПВО. Россия заявила всем, что за собой оставляет право нанесения ответного удара, когда посчитает нужным. В любом момент справедливое возмездие их может настигнуть. Удар будет, в этом нет сомнений», - отметил он.
Атака беспилотников на Кремль приравнивает Украину к государствам - спонсорам терроризма, заявил в интервью телеканалу ATV пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ночь на 3 мая два дрона попытались атаковать Кремль. Один беспилотник сбили над Сенатским дворцом, обломки второго упали на территорию Кремля.
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