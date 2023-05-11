«Готовы в любой момент!»: Герой России оценил вероятность применения ядерного оружия

Генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН заявил, что ядерные силы России находятся в боевой готовности, но могут быть применены только в определенных условиях.

«Ядерная доктрина РФ была принята относительно недавно, всего несколько лет назад. Там четко сказано, в каких условиях Россия может применить ядерное оружие, тактическое, стратегическое и так далее. В этой доктрине сказано, что мы никогда первыми не применим и будем применять только в том случае, когда у нас будут неопровержимые доказательства нарушения целостности. На сегодняшний день все ядерные силы находятся в постоянной боевой готовности, приказ на их применения отдает верховный главнокомандующий. Мы отслеживаем ситуацию, служба разведки регулярно докладывают ситуацию президенту. Мы готовы в любой момент к его применению. Вероятность применения есть при наличии определенных условий. Наши оппоненты это понимают, это их сдерживает», - отметил он.

Он отметил, что Россия четко отличает провокации в этой сфере от реальных угроз.

Ранее экс-глава «Роскосмоса», военный советник Дмитрий Рогозин спрогнозировал сценарий украинского контрнаступления, а также предложил остановить его, применив ядерное оружие против превосходящего в силах и средствах противника.

