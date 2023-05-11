«Хотели испортить парад»: Киев выпустил сто беспилотников в сторону Москвы 9 мая
Генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что все украинские атаки были сорваны.
В День Победы Киев пытался атаковать Москву беспилотниками, заявил генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН.
«9 мая – это наш главный праздник в нашей стране, он прошел без эксцессов. В Европе, на Украине были прикованы к нашему параду, все хотели в прямом эфире увидеть, как этот парад мог быть испорчен, но ничего не произошло. В этот день было большое количество атак – около ста атак беспилотников, которые применялись с территории Украины и с территории Подмосковья в надежде на то, что они как-то смогли бы добраться до Красной площади и нанести какой-то ущерб. Беспилотники все были обезврежены или полностью уничтожены. Они летели со стороны Украины, были применены и американские беспилотники с радиусом действия до 800 километров. Все атаки были сорваны», - рассказал он.
Число атак беспилотников в приграничных с Украиной областях (Курской, Белгородской, на новых территориях) в 2022 году исчисляется сотнями. В текущем году инциденты продолжились. Самой резонансной за последнее время стала попытка ударить по Кремлю: два беспилотника пытались атаковать Кремль, после чего в 40 российских регионах запретили использовать дроны.
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