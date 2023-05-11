«Хозяин уйдет»: Украине предрекли судьбу Афганистана

Председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой заявил, что США могут потерять интерес к Украине уже осенью.

Украину ждет судьба Афганистана, когда США потеряют интерес к Киеву, заявил генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН.

«К осени, скорее всего, интерес к Украине пропадет у главного их хозяина – Америки. Тогда Америка переключится на Китай, Тайвань, на эту зону, а Украину ждет вариант Афганистана, когда уйдут НАТО, американцы и оставят Украину с теми проблемами, которые у них есть. Киевский режим это все осознает, поэтому делает все, чтобы показать активность действий», - рассказал он.

Генерал Липовой: Киев оттягивает контрнаступление, несмотря на требования Запада

Также Липовой напомнил о желании Польши вмешаться в конфликт, чтобы забрать часть украинских земель.

«На самом деле идет Третья мировая война по отношению к России, которая развязала Америка на территории Украины. Пока география СВО не выходит за пределы Украины, но мы видим готовность стран НАТО вмешаться в конфликт, особенно Польши, чтобы забрать себе украинские земли», - отметил он.

Киев оттягивает контрнаступление, а Запад толкает Украину к активным действиям, но отказывает в самолетах и ракетах, заявил Сергей Липовой ранее в пресс-центре НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры