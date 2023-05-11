«Хозяин уйдет»: Украине предрекли судьбу Афганистана
Председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой заявил, что США могут потерять интерес к Украине уже осенью.
Украину ждет судьба Афганистана, когда США потеряют интерес к Киеву, заявил генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН.
«К осени, скорее всего, интерес к Украине пропадет у главного их хозяина – Америки. Тогда Америка переключится на Китай, Тайвань, на эту зону, а Украину ждет вариант Афганистана, когда уйдут НАТО, американцы и оставят Украину с теми проблемами, которые у них есть. Киевский режим это все осознает, поэтому делает все, чтобы показать активность действий», - рассказал он.
Также Липовой напомнил о желании Польши вмешаться в конфликт, чтобы забрать часть украинских земель.
«На самом деле идет Третья мировая война по отношению к России, которая развязала Америка на территории Украины. Пока география СВО не выходит за пределы Украины, но мы видим готовность стран НАТО вмешаться в конфликт, особенно Польши, чтобы забрать себе украинские земли», - отметил он.
Киев оттягивает контрнаступление, а Запад толкает Украину к активным действиям, но отказывает в самолетах и ракетах, заявил Сергей Липовой ранее в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru