Генерал Липовой: Киев оттягивает контрнаступление, несмотря на требования Запада
Председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой заявил, что Запад толкает Киев на активные действия, отказывая в ракетах и самолетах.
Киев оттягивает контрнаступление, а Запад толкает Украину к активным действиям, но отказывает в самолетах и ракетах, заявил генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН.
«По поводу знаменитого контрнаступления я могу сказать, что Украина как можно дальше оттягивает начало этого контрнаступления, отлично понимает, чем для нее это может закончиться. Но американские кураторы принимают все, чтобы подтолкнуть Украину к началу этих действий. Пока Украина прикрывается тем, что у них недостаточно оружия, боеприпасов, ждет мифических поставок самолетов, ракет большей дальности, которые могут дотянуться до Крыма и наших городов. Но Америка не готова идти на это. Все, что выделяется Украине, это все медленно перемалывается, разворовывается. Треть вооружения не доходит до Украины, а потом всплывает на черных рынках Европы, Африки. Киев наладил бизнес, каналы, по которым уходит это оружие», -
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли заявил, что Украина получила все необходимое вооружение для проведения атаки. До этого США объявили о выделении Киеву долгосрочной военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов.
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