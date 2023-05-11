«На случай мобилизации»: Генерал Липовой раскрыл детали призыва на военные сборы
Генерал-майор авиации заявил, что в случае мобилизации или расширения СВО у страны уже будет подготовленный резерв.
Генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН раскрыл детали призыва на военные сборы из запаса. По его словам, это особенно необходимо на фоне СВО.
«У нас идет специальная военная операция, резерв должен быть готов. Это подготовка направлена на то, чтобы вспомнить те навыки, которые у них есть, познакомиться с новейшими образцами оружия, изучить тактику. Чтобы в случае мобилизации они уже были готовы, чтобы не тратить время на подготовку. Сборы проводятся по всей стране, это плановый характер, не надо удивляться и бояться. Нам нужен готовый резерв на случай, если спецоперация будет расширена, ее география. Я думаю, что этого не произойдет, но в любом случае», - объяснил он.
Липовой отметил, что новая волна мобилизации на исключена, все будет зависеть от ситуации в зоне СВО.
«Первая очередь сборов – до 45-50 лет, военные специальности разные, у всех свои категории. Сборы нужны, если мы хотим иметь боеспособный резерв. Мобилизация возможна, никто не может дать гарантий – да или нет. Все зависит от развития событий в зоне СВО», - отметил он.
Киев оттягивает контрнаступление, а Запад толкает Украину к активным действиям, но отказывает в самолетах и ракетах, заявил Сергей Липовой ранее в пресс-центре НСН.
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