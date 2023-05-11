«Вмешался верховный главнокомандующий»»: Генерал Липовой о конфликте Минобороны и Пригожина
Председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой объяснил снарядный голод вагнеровцев межведомственной разобщенностью.
Конфликт Минобороны РФ и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина связан с межведомственной разобщенностью, заявил генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН. По его словам, вопрос со «снарядным голодом» уже решен.
«Это межведомственная разобщенность. ЧВК «Вагнер» является крупнейшей частной военной компанией, которая добилась существенных результатов в зоне СВО. Это породило различные слухи, толкование успехов между силовыми структурами, начались ограничения в поставках. Но в конфликт вмешался верховный главнокомандующий. Сегодня мы видим заявления Пригожина, что вопрос с боеприпасами снят, они продолжают штурмовать, успешно вести наступления в районе Артемовска. Артемовск длительное время укреплялся, он из обычного города превратился в политический, в мясорубку. По сводкам, город практически полностью находится под нашим контролем», - отметил он.
Киев оттягивает контрнаступление, а Запад толкает Украину к активным действиям, но отказывает в самолетах и ракетах, заявил Сергей Липовой ранее в пресс-центре НСН.
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