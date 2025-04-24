25.04.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Березовые слезы. Как аллергикам справиться с сезонным обострением»
Центральную Россию накрыло пыльцой. Всю последнюю неделю в Москве и Подмосковье фиксируется красный уровень концентрации пыльцы березы — от аллергии страдают даже те, кто раньше никогда с ней не сталкивался. А в ближайшие дни аллергикам станет еще тяжелее: облака и порывистый ветер поднимут пыльцу высоко в воздух. В районах, где много цветущих деревьев, можно будет даже увидеть зеленоватую дымку — явление называют пыльцевой бурей.
За первые три месяца 2025 года россияне купили 22 миллиона упаковок препаратов от аллергии, сообщили в пресс-службе «Честного знака». В аптеках Москвы закончились «Аллергодил» и «Кромогексал» - это назальные и глазные капли, которые помогают справиться с сезонным обострением симптомов аллергии.
- В связи с чем так сильно увеличилась концентрация пыльцы березы?
- Как много людей сегодня страдают аллергией?
- Чем опасен поллиноз?
- Аллергия это врожденное или приобретенное заболевание?
- Действительно ли сегодня наблюдается дефицит антигистаминных препаратов?
- Как много детей сегодня страдают от аллергии?
- Какие препараты блокаторы сегодня появляются на рынке?
- Можно ли полностью вылечить аллергию?
Участник пресс-конференции:
- Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок;
- Врач-офтальмолог Наталья Ивановская;
- Директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8