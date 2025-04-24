25.04.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Березовые слезы. Как аллергикам справиться с сезонным обострением»

Центральную Россию накрыло пыльцой. Всю последнюю неделю в Москве и Подмосковье фиксируется красный уровень концентрации пыльцы березы — от аллергии страдают даже те, кто раньше никогда с ней не сталкивался. А в ближайшие дни аллергикам станет еще тяжелее: облака и порывистый ветер поднимут пыльцу высоко в воздух. В районах, где много цветущих деревьев, можно будет даже увидеть зеленоватую дымку — явление называют пыльцевой бурей.

За первые три месяца 2025 года россияне купили 22 миллиона упаковок препаратов от аллергии, сообщили в пресс-службе «Честного знака». В аптеках Москвы закончились «Аллергодил» и «Кромогексал» - это назальные и глазные капли, которые помогают справиться с сезонным обострением симптомов аллергии.

В связи с чем так сильно увеличилась концентрация пыльцы березы?

Как много людей сегодня страдают аллергией?

Чем опасен поллиноз?

Аллергия это врожденное или приобретенное заболевание?

Действительно ли сегодня наблюдается дефицит антигистаминных препаратов?

Как много детей сегодня страдают от аллергии?

Какие препараты блокаторы сегодня появляются на рынке?

Можно ли полностью вылечить аллергию?

Участник пресс-конференции:

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок;

Врач-офтальмолог Наталья Ивановская;

Директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

