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Березовые слезы. Как аллергикам справиться с сезонным обострением

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Начало конференции

11:00

25 апреля 2025

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 903 594 54 37

25.04.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Березовые слезы. Как аллергикам справиться с сезонным обострением»

Центральную Россию накрыло пыльцой. Всю последнюю неделю в Москве и Подмосковье фиксируется красный уровень концентрации пыльцы березы — от аллергии страдают даже те, кто раньше никогда с ней не сталкивался. А в ближайшие дни аллергикам станет еще тяжелее: облака и порывистый ветер поднимут пыльцу высоко в воздух. В районах, где много цветущих деревьев, можно будет даже увидеть зеленоватую дымку — явление называют пыльцевой бурей.

За первые три месяца 2025 года россияне купили 22 миллиона упаковок препаратов от аллергии, сообщили в пресс-службе «Честного знака». В аптеках Москвы закончились «Аллергодил» и «Кромогексал» - это назальные и глазные капли, которые помогают справиться с сезонным обострением симптомов аллергии.

  • В связи с чем так сильно увеличилась концентрация пыльцы березы?
  • Как много людей сегодня страдают аллергией?
  • Чем опасен поллиноз?
  • Аллергия это врожденное или приобретенное заболевание?
  • Действительно ли сегодня наблюдается дефицит антигистаминных препаратов?
  • Как много детей сегодня страдают от аллергии?
  • Какие препараты блокаторы сегодня появляются на рынке?
  • Можно ли полностью вылечить аллергию?

Участник пресс-конференции:

  • Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок;
  • Врач-офтальмолог Наталья Ивановская;
  • Директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: ТАСС / SVEN SIMON

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