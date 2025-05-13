Врач Продеус вызвался тестировать вакцину от аллергии на себе
Андрей Продеус в пресс-центре НСН заявил, что вызвался записаться в экспериментальную группу для тестирования вакцины от аллергии.
Людям с аллергией необходимо уметь контролировать проявление недуга, начинать ее лечить до проявления симптомов, сказал в пресс-центре НСН председатель Экспертного совета СРО Ассоциация независимых аптек, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.
«Система антител придумана природой для нашей защиты. На это дело надо смотреть с разных сторон. Надо уметь контролировать проявления аллергии. С предрасположенностью к аллергии живет масса людей на планете. Хитрость лечения аллергии заключается в том, что лечиться нужно до проявления симптомов. Я сам общался с директором ФМБА и сказал, что хочу записаться в экспериментальную группу на применение вакцины от аллергии. То, что мы знаем об итогах предварительных испытаний этой вакцины, это прекрасный результат», - сказал собеседник НСН.
Ранее врач-офтальмолог Наталья Ивановская заявила в пресс-центре НСН, что гормональные капли для глаз могут вызвать серьезные побочные эффекты.
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