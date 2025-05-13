Цветение березы на юге и в Центральной России заканчивается

Большая полоса пыльцы березы ожидается от Санкт-Петербурга до Архангельска, в Пермском крае, Западной Сибири, на Урале и дальше - к Приморью, сказал НСН Владимир Болибок.

В Центральной России заканчивается цветение березы, заявил в пресс-центре НСН аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Врач Болибок назвал самые аллергенные растения
«Цветение растений повторятся каждый год, однако предсказать, какое оно будет, очень сложно. Метеорологи могут предсказать появление пыльцы в воздухе на ближайшие несколько дней. Береза в этом году зацвела очень обильно. Сейчас пришли холода, цветение березы потихоньку сходит на нет, если говорить про южную и центральную части России. Согласно прогнозам, большая полоса пыльцы ожидается от Санкт-Петербурга до Архангельска, в Пермском крае, Западной Сибири, на Урале и дальше - к Приморью. В нашей полосе волна цветения березы сходит на нет», - сказал собеседник НСН.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил НСН, что в мае к цветению березы добавится еще пыльца злаковых трав, а летом - сложноцветных.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоссияРоссиянеЗдоровьеАллергия

Горячие новости

Все новости

партнеры