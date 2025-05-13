Цветение березы на юге и в Центральной России заканчивается
13 мая 202515:30
Александра Веснина
Большая полоса пыльцы березы ожидается от Санкт-Петербурга до Архангельска, в Пермском крае, Западной Сибири, на Урале и дальше - к Приморью, сказал НСН Владимир Болибок.
В Центральной России заканчивается цветение березы, заявил в пресс-центре НСН аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
«Цветение растений повторятся каждый год, однако предсказать, какое оно будет, очень сложно. Метеорологи могут предсказать появление пыльцы в воздухе на ближайшие несколько дней. Береза в этом году зацвела очень обильно. Сейчас пришли холода, цветение березы потихоньку сходит на нет, если говорить про южную и центральную части России. Согласно прогнозам, большая полоса пыльцы ожидается от Санкт-Петербурга до Архангельска, в Пермском крае, Западной Сибири, на Урале и дальше - к Приморью. В нашей полосе волна цветения березы сходит на нет», - сказал собеседник НСН.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил НСН, что в мае к цветению березы добавится еще пыльца злаковых трав, а летом - сложноцветных.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru