Профессор Продеус опроверг дефицит антигистаминных препаратов в России
13 мая 202516:10
Александра Веснина
Андрей Продеус в пресс-центре НСН заявил о повышенном в России спросе на препараты от аллергии.
В сезоны аллергий, конечно же, повышается спрос на антигистаминные препараты, но ни о каком дефиците речи не идет, сказал в пресс-центре НСН председатель Экспертного совета СРО Ассоциация независимых аптек, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.
«В России нет дефицита антигистаминных препаратов. В сезон аллергий есть увеличение запроса на эти препараты и все. Бывает, что небольшая аптека держит четыре-пять упаковок препарата, пришел один человек и купил сразу четыре. Следующему клиенту останется одна, а вот тем, кто будет после нет, не останется ничего», - сказал собеседник НСН.
Ранее врач-офтальмолог Наталья Ивановская заявила в пресс-центре НСН, что гормональные капли для глаз могут вызвать серьезные побочные эффекты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru