Профессор Продеус опроверг дефицит антигистаминных препаратов в России

Андрей Продеус в пресс-центре НСН заявил о повышенном в России спросе на препараты от аллергии.

В сезоны аллергий, конечно же, повышается спрос на антигистаминные препараты, но ни о каком дефиците речи не идет, сказал в пресс-центре НСН председатель Экспертного совета СРО Ассоциация независимых аптек, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.

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«В России нет дефицита антигистаминных препаратов. В сезон аллергий есть увеличение запроса на эти препараты и все. Бывает, что небольшая аптека держит четыре-пять упаковок препарата, пришел один человек и купил сразу четыре. Следующему клиенту останется одна, а вот тем, кто будет после нет, не останется ничего», - сказал собеседник НСН.

Ранее врач-офтальмолог Наталья Ивановская заявила в пресс-центре НСН, что гормональные капли для глаз могут вызвать серьезные побочные эффекты.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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