До 32% россиян страдают аллергией, треть из них - поллинозом
13 мая 202515:20
Александра Веснина
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в пресс-центре НСН назвал пыльцу березы самым сильным аллергеном в России.
Каждый десятый россиян страдает аллергией на пыльцу, сказал в пресс-центре НСН аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
«Примерно 25-32% населения в разных регионах страдают аллергическими реакциями различного рода - на пыльцу, пищу, насекомых и так далее. Из этих примерно 30% треть страдают от различных вариантов поллиноза (аллергия на пыльцу). Примерно один из десяти страдает аллергией на пыльцу. Самый сильный аллерген в России - пыльца березы. Около 5-6% населения нашей страны страдают аллергией на пыльцу березы. В разных регионах по-разному», - сказал собеседник НСН.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил НСН, что в мае к цветению березы добавится еще пыльца злаковых трав, а летом - сложноцветных.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru