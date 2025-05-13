Врач Болибок призвал не лечить аллергию гормональными препаратами
13 мая 202515:50
Александра Веснина
Гормональные препараты от аллергии повреждают локальную иммунную систему, которую потом очень сложно восстановить, сказал НСН Владимир Болибок.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в пресс-центре НСН призвал страдающих аллергией людей отказаться от использования гормональных препаратов от аллергии.
«Я всегда говорю своим пациентам, что гормональные препараты от аллергии, некоторые из них так вообще стали продаваться без рецепта, нужно применять в крайнем случае. Понятно, что если начались симптомы, то лучше сходить к врачу, но в сезон крайне сложно попасть к аллергологу, из-за чего люди самостоятельно идут в аптеки. Гормональными препаратами можно повредить себе локальную иммунную систему, которая есть в носу, на конъюнктиве, на всей дыхательной системе. Потом очень сложно восстанавливать иммунитет, который подавлен гормонами», - сказал собеседник НСН.
Ранее врач-офтальмолог Наталья Ивановская отметила в пресс-центре НСН, что гормональные капли для глаз могут вызвать серьезные побочные эффекты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru