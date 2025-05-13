Врач Болибок призвал не лечить аллергию гормональными препаратами

Гормональные препараты от аллергии повреждают локальную иммунную систему, которую потом очень сложно восстановить, сказал НСН Владимир Болибок.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в пресс-центре НСН призвал страдающих аллергией людей отказаться от использования гормональных препаратов от аллергии.

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«Я всегда говорю своим пациентам, что гормональные препараты от аллергии, некоторые из них так вообще стали продаваться без рецепта, нужно применять в крайнем случае. Понятно, что если начались симптомы, то лучше сходить к врачу, но в сезон крайне сложно попасть к аллергологу, из-за чего люди самостоятельно идут в аптеки. Гормональными препаратами можно повредить себе локальную иммунную систему, которая есть в носу, на конъюнктиве, на всей дыхательной системе. Потом очень сложно восстанавливать иммунитет, который подавлен гормонами», - сказал собеседник НСН.

Ранее врач-офтальмолог Наталья Ивановская отметила в пресс-центре НСН, что гормональные капли для глаз могут вызвать серьезные побочные эффекты.

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ФОТО: ТАСС / SVEN SIMON
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