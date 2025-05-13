Офтальмолог: Яркое солнце провоцирует развитие аллергии
13 мая 202515:47
Александра Веснина
Гормональные капли для глаз могут вызвать серьезные побочные эффекты, сказала НСН Наталья Ивановская.
Первыми признаками аллергической реакции со стороны глаз являются покраснение, зуд и отек, сказала в пресс-центре НСН врач-офтальмолог Наталья Ивановская.
«Гормональные капли для глаз могут вызвать серьезные побочные эффекты. Нужно очень серьезно относиться к выбору глазных капель. Реакция на аллергены часто усиливается из-за ветров. Провоцирующим фактором для развития аллергии является яркое солнце. Аллергены попадают на слизистую глаза и сразу же вызывают аллергическую реакцию. Аллергическая реакция со стороны глаз проявляется как отек, зуб, покраснение. Через 72 часа могут присоединиться другие факторы воспаления, вызывающие отек век», - сказала собеседница НСН.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил в пресс-центре НСН, что каждый десятый россиян страдает аллергией на пыльцу (поллинозом).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru