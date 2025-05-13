Офтальмолог предостерегла от ношения линз в период аллергии

Контактные линзы сдерживают в глазах чужеродные микроэлементы и бактерии, сказала в пресс-центре НСН Наталья Ивановская.

Контактные линзы нельзя носить при воспалении глаз, сказала в пресс-центре НСН врач-офтальмолог Наталья Ивановская.

Врач Болибок призвал не лечить аллергию гормональными препаратами
«Я большой противник контактных линз. Категорически нельзя носить контактные линзы, когда есть какое-то воспаление в глазах. Линза - инородное тело в глазу. Она сама по себе сдерживает все эти чужеродные микроэлементы и бактерии. Когда аллергия, ветер, воспаление, никаких контактных линз», - сказала собеседница НСН.

Ранее Ивановская заявила в пресс-центре НСН, что первыми признаками аллергической реакции со стороны глаз являются покраснение.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеЗдоровьеАллергия

Горячие новости

Все новости

партнеры