Офтальмолог предостерегла от ношения линз в период аллергии
13 мая 202516:51
Александра Веснина
Контактные линзы сдерживают в глазах чужеродные микроэлементы и бактерии, сказала в пресс-центре НСН Наталья Ивановская.
Контактные линзы нельзя носить при воспалении глаз, сказала в пресс-центре НСН врач-офтальмолог Наталья Ивановская.
«Я большой противник контактных линз. Категорически нельзя носить контактные линзы, когда есть какое-то воспаление в глазах. Линза - инородное тело в глазу. Она сама по себе сдерживает все эти чужеродные микроэлементы и бактерии. Когда аллергия, ветер, воспаление, никаких контактных линз», - сказала собеседница НСН.
Ранее Ивановская заявила в пресс-центре НСН, что первыми признаками аллергической реакции со стороны глаз являются покраснение.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru