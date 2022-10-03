04.10.2022 состоится пресс-конференция, посвященная итогам проекта Академии современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной.
04.10.2022 в 12:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной. Итоги проекта»
Поддержка молодых артистов становится одной из приоритетных задач в России. В то время, как одни артисты уезжают из страны, другие представители российской культуры продолжают предлагать идеи по спасению творческой отрасли. Проект «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной» стал не только открытием и продвижением молодых талантов, но и пониманием направления развития музыкальной и творческой индустрии в России.
В ходе пресс-конференции участники расскажут о том, как много новых талантливых имен уже появились на российской сцене, о создании центров музыкального творчества и обучения в регионах и многом другом.
Участники пресс-конференции:
- Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов
- Ректор «Института современного искусства» Ирина Сухолет
- Народный артист РФ, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Дмитрий Певцов
- Певица, заслуженный артист РФ Ольга Кормухина
- Лидер группы «Парк Горького», музыкант, автор песен, продюсер Алексей Белов
- Генеральный директор благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко
- Исполняющая обязанности министра культуры, туризма и архивного дела Коми, заслуженный работник Республики Коми Мария Балмастова
- Руководитель Департамента Культуры и Молодежной Политики Администрации городского округа Самара Татьяна Шестопалова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:30
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8