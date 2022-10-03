04.10.2022 в 12:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной. Итоги проекта»

Поддержка молодых артистов становится одной из приоритетных задач в России. В то время, как одни артисты уезжают из страны, другие представители российской культуры продолжают предлагать идеи по спасению творческой отрасли. Проект «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной» стал не только открытием и продвижением молодых талантов, но и пониманием направления развития музыкальной и творческой индустрии в России.

В ходе пресс-конференции участники расскажут о том, как много новых талантливых имен уже появились на российской сцене, о создании центров музыкального творчества и обучения в регионах и многом другом.

Участники пресс-конференции:

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов

Ректор «Института современного искусства» Ирина Сухолет

Народный артист РФ, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Дмитрий Певцов

Певица, заслуженный артист РФ Ольга Кормухина

Лидер группы «Парк Горького», музыкант, автор песен, продюсер Алексей Белов

Генеральный директор благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко

Исполняющая обязанности министра культуры, туризма и архивного дела Коми, заслуженный работник Республики Коми Мария Балмастова

Руководитель Департамента Культуры и Молодежной Политики Администрации городского округа Самара Татьяна Шестопалова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



