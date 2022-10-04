«Бомбардировка идеологией»: Певцов заявил о важной роли музыки в сложный период
Народный артист РФ, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре отметил, что сейчас в мире происходит концентрация зла и добра, а музыка может призывать к свету.
Музыка должна призывать к добру и свету, несмотря на то, что это сложная задача в современном мире, заявил народный артист РФ, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Дмитрий Певцов в пресс-центре НСН.
«В это время происходит концентрация зла и добра в разных ипостасях. Мы 30 лет живём в состоянии бомбардировки чуждой нам идеологией. И это выходит нам боком уже давно. Музыка, как известно, проникает не только в интеллект, но и к нам в душу. Этим она прекрасна, но этим она и ужасна. Если содержание, текст песни, заложенный в ней, чудовищен, он так же легко проникает туда (в душу – прим. НСН). Как показывает практика, призывы к доброму, светлому, проходят гораздо сложнее, чем призывы к разрушению, мраку, сатанизму», - рассказал он.
Он отметил, что «Академия современной музыки» занимается именно содержанием, и это важно.
Проект «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной» способствует выживанию российской музыкальной культуры, заявила ранее ректор «Института современного искусства» Ирина Сухолет в пресс-центре НСН.
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