Кормухина: Выпускники Академии современной музыки зазвучат на НАШЕм радио
Ольга Кормухина отметила, что выпускниками Академии современной музыки интересуются и на телевидении.
Выпускниками Академии современной музыки интересуются на радио и телевидении, заявила певица, заслуженный артист РФ Ольга Кормухина в пресс-центре.
«Я рада сообщить, что одна группа из числа выпускников нашей академии уже встала в ротацию НАШЕго Радио, ещё одна – встанет вот-вот, еще несколько готовится – мы ведём переговоры с радиостанцией, стоит только вопрос выбора песен. И телевидение заинтересовано: мы сняли прекрасный гала-концерт, который мы готовы предоставить разным телекомпаниям, чтобы наши люди увидели: в нашей стране не всё так плохо с культурой и что нет разрыва в качестве между зарубежным контентом и нашим. И прежде всего, в содержании», - рассказала она.
Проект «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной» способствует выживанию российской музыкальной культуры, заявила ранее ректор «Института современного искусства» Ирина Сухолет в пресс-центре НСН.
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