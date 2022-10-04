Кормухина: Выпускники Академии современной музыки зазвучат на НАШЕм радио

Выпускниками Академии современной музыки интересуются на радио и телевидении, заявила певица, заслуженный артист РФ Ольга Кормухина в пресс-центре.

«Я рада сообщить, что одна группа из числа выпускников нашей академии уже встала в ротацию НАШЕго Радио, ещё одна – встанет вот-вот, еще несколько готовится – мы ведём переговоры с радиостанцией, стоит только вопрос выбора песен. И телевидение заинтересовано: мы сняли прекрасный гала-концерт, который мы готовы предоставить разным телекомпаниям, чтобы наши люди увидели: в нашей стране не всё так плохо с культурой и что нет разрыва в качестве между зарубежным контентом и нашим. И прежде всего, в содержании», - рассказала она.

Проект «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной» способствует выживанию российской музыкальной культуры, заявила ранее ректор «Института современного искусства» Ирина Сухолет в пресс-центре НСН.

