«Плетемся в хвосте»: Кормухина о развитии Академии современной музыки в регионах
Ольга Кормухина отметила, что в регионах есть «голод» по такому образовательному контенту.
Проект «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной» целенаправленно развивается в регионах, заявила певица, заслуженный артист РФ Ольга Кормухина в пресс-центре.
«Наша идея развивать академию регионально, мы идем в регионы. У нас уже есть некий контент образовательный, мы хотим поделиться им, где есть голод. Всю культуру создавали люди из глубинки в основном. Мы потерялись, имея величайшую культуру, плетемся в хвосте современной музыки за теми, у кого наскребем одного-двух известных деятелей культуры», - рассказала она.
Пока одни артисты уезжают из страны, другие представители российской культуры продолжают предлагать идеи по спасению творческой отрасли. Проект «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной» стал не только открытием и продвижением молодых талантов, но и обозначил направления развития музыкальной и творческой индустрии в России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+21 687 / сут.
Умерли
388 тыс.+107 / сут.
Выздоровели
20,2 млн+45 437 / сут.
- Россия потребовала в СПЧ ООН прекратить дискриминацию русских в Прибалтике
- Лукашенко признал участие Белоруссия в СВО на Украине, но без военных
- Япония вышлет одного сотрудника российского консульства в Саппоро
- Следственный комитет проверит данные о сотрудничестве гендиректора ЗАЭС с СБУ
- Лукашенко: Польша наращивает военные силы у белорусских границ
- В Херсонской области сообщили о попадании ВСУ в «огневой мешок» в районе Дудчан
- Лавров: Признание референдумов странами Запада непринципиально для России
- Зеленский ввел в действие решение о невозможности переговоров с Путиным
- Times: НАТО допускает ядерные испытаниях России в Черном море
- Росгвардия ликвидировала диверсантов в Херсонской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru