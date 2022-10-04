«Плетемся в хвосте»: Кормухина о развитии Академии современной музыки в регионах

Проект «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной» целенаправленно развивается в регионах, заявила певица, заслуженный артист РФ Ольга Кормухина в пресс-центре.

«Наша идея развивать академию регионально, мы идем в регионы. У нас уже есть некий контент образовательный, мы хотим поделиться им, где есть голод. Всю культуру создавали люди из глубинки в основном. Мы потерялись, имея величайшую культуру, плетемся в хвосте современной музыки за теми, у кого наскребем одного-двух известных деятелей культуры», - рассказала она.

Пока одни артисты уезжают из страны, другие представители российской культуры продолжают предлагать идеи по спасению творческой отрасли. Проект «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной» стал не только открытием и продвижением молодых талантов, но и обозначил направления развития музыкальной и творческой индустрии в России.

