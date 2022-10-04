«Поколения дебилизированы!»: Певцов призвал делать акцент на русских ценностях в искусстве
Народный артист РФ, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре уверен, что сейчас у людей нет морального иммунитета, зритель дебилизирован в духовном смысле.
Во главе искусства и культуры 30 лет назад встали кошелек и деньги, теперь общество пожинает плоды такого «творчества», заявил народный артист РФ, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Дмитрий Певцов в пресс-центре НСН.
«Поколения за 30 лет существования у нас в отсутствие какой-либо идеологии дебилизированы в духовном смысле, не имеют морального иммунитета. Важно, чтобы молодые поколения творческих людей сейчас росли в наших морально-нравственных категориях, в системе ценности нашего русского мира, светлого духа. Я считаю, что мы потеряли не детей, а их родителей, и с ними тоже надо работать. Моя жена Ольга Дроздова говорит, что сейчас не артистов, а зрителей надо воспитывать. Зрители дебилизированы уже… Если взять наше кино, ни одного фильма, который родил бы нового Тарковского, Данелия, Рязанова, Кончаловского, Ромма, нет – ни одного режиссера такого нет… Из-за того, что 30 лет назад во главе любого начинания и, главным образом, искусства и культуры, встал кошелёк и деньги, мы и имеем такой результат», - отметил он.
По словам Певцова, сейчас необходимо сделать акцент на русском языке и ценностях в музыкальном творчестве.
«Сейчас то, о чем поют люди на русском языке, непонятно, потому что они копируют какую-то англосаксонскую манеру. Это уже не русский язык... Нужны русский язык, русская душа, наши исконные ценности в музыкальном творчестве», - добавил он.
Проект «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной» способствует выживанию российской музыкальной культуры, заявила ранее ректор «Института современного искусства» Ирина Сухолет в пресс-центре НСН.
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