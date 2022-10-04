Назван способ «выживания» российской музыкальной культуры

Порядка 20% средств президентского Фонда культурных инициатив направлено на проекты, которые выявляют молодые таланты, заявил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов в пресс-центре НСН.

«Мы много поддерживаем проектов, направленных на выявление молодых талантов и наставнические программы: на них направлены порядка 20% денег президентского Фонда культурных инициатив. Проект «Академия современной музыки» кажется мне очень своевременным, хотя стартовал еще в 2021 году. Пока реализовывался этот проект, он попал в то самое время, когда вопрос новой культуры, новой музыки, новых талантливых людей, новых голосов и песен стал чрезвычайно актуален. И сейчас «Академия современной музыки» оказалась не только в актуальной ситуации, но и непростой: теперь нужно было не только выявить таланты, но и найти самых ярких, потому что место на сцене им уже фактически обеспечено», - рассказал он.

