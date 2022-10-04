«Воспитание вместо хайпа»: Кормухина подвела итоги первого сезона Академии современной музыки





Певица, заслуженный артист РФ Ольга Кормухина в пресс-центре НСН рассказала о том, как организовывается работа в рамках проекта «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной».

«Культура – это не только искусство, это воспитание, воспитание чувств. Наша академия обратила внимание на то, что ребята из регионов более заточены на проблемы общечеловеческие, духовные. В центре огромная конкуренция, обилие контента, люди хотят хайпануть. В глубинке другая ситуация, там ребята идут от своих интересов и очень переживают за судьбу своих регионов, поют об этом», - рассказала она.

Пока одни артисты уезжают из страны, другие представители российской культуры продолжают предлагать идеи по спасению творческой отрасли. Проект «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной» стал не только открытием и продвижением молодых талантов, но и обозначил направления развития музыкальной и творческой индустрии в России.

