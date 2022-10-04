«Воспитание вместо хайпа»: Кормухина подвела итоги первого сезона Академии современной музыки
Певица, заслуженный артист РФ отметила, что целью проекта является, в том числе, воспитание чувств, сейчас Академия распространяется в регионах.
Певица, заслуженный артист РФ Ольга Кормухина в пресс-центре НСН рассказала о том, как организовывается работа в рамках проекта «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной».
«Культура – это не только искусство, это воспитание, воспитание чувств. Наша академия обратила внимание на то, что ребята из регионов более заточены на проблемы общечеловеческие, духовные. В центре огромная конкуренция, обилие контента, люди хотят хайпануть. В глубинке другая ситуация, там ребята идут от своих интересов и очень переживают за судьбу своих регионов, поют об этом», - рассказала она.
Пока одни артисты уезжают из страны, другие представители российской культуры продолжают предлагать идеи по спасению творческой отрасли. Проект «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной» стал не только открытием и продвижением молодых талантов, но и обозначил направления развития музыкальной и творческой индустрии в России.
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