Певцов предложил давать некоторым артистам отсрочку от мобилизации
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре отметил при этом, что сейчас артисты имеют такие же привилегии, как представители любой профессии, а отсрочка тоже нужна не всем.
Народный артист РФ, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Дмитрий Певцов в пресс-центре НСН заявил, что отсрочка от мобилизации для его коллег-артистов не предусмотрена, однако в редких случаях стоит учесть талант человека и не «сажать в окопы».
«Артисты имеют точно такие же привилегии, как у представителей любой профессии. У меня есть пример – артист из «Современника», отец двух детей, получил повестку и пошёл служить: у него была воинская специальность. С одной стороны, артисты не являются представителями штучной профессии, которые должны оставаться на своем месте, где без них никак. С другой стороны, вспомним фронтовые бригады. Моё мнение: артистов – не всех – можно использовать с более производительным КПД, нежели давать им в руки автомат и сажать в окопы… Это не ко всем относится, таких артистов не так много. Но еще раз повторю: артисты – в ряду остальных профессий, представителей которых можно привлечь к мобилизации», - сказал он.
Проект «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной» способствует выживанию российской музыкальной культуры, заявила ранее ректор «Института современного искусства» Ирина Сухолет в пресс-центре НСН.
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