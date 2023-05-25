26.05.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится онлайн-брифинг научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда на тему: «+40. Ждать ли аномальной жары летом 2023?»

Майская погода порадовала москвичей теплыми деньками, под конец месяца ожидаются проливные дожди. Однако по сообщениям СМИ, летом отметка термометра может достигнуть рекордных 40 градусов по Цельсию. Это связано с возможным оттоком холодного воздуха из Тихого океана. Районы Испании и Франции уже страдают от засухи. Аномально жаркая погода может настигнуть жителей центральных регионов России, в частности, столицу. Но стоит ли верить этим прогнозам? Метеоролог Роман Вильфанд сообщает: «Ждать однообразной жаркой погоды не стоит».

В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:

Стоит ли верить страшным прогнозам на лето 2023 года?

Какие климатические изменения произойдут по России?

Есть ли риск природных катаклизмов?

В каких регионах возможна засуха с лесными пожарами?

Какая погода будет сопровождать выпускников в этом году?

Причины засухи в Европе и скажется ли она на урожай в России?

Смогут ли туристы насладиться погодой на российских курортах?

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



