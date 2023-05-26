Вильфанд рассказал, кому верить в прогнозах погоды
Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что не все специалисты могут похвастаться аккредитацией Всемирной метеорологической организации.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН рассказал, почему прогнозам не всех «синоптиков» можно доверять.
«Многие помнят фильм «17 мгновений весны». Там Штирлиц спрашивает у Мюллера: «Кому же верить?» А Миллер отвечает: «Верить нельзя никому, даже себе. А мне — можно». Нужно прислушиваться к прогнозам Росгидромета — это выверенные прогнозы», - заявил Вильфанд.
Он подчеркнул, что Гидрометцентр России получил аккредитацию Всемирной метеорологической организации, далеко не все специалисты могут похвастаться таким статусом.
«Мы вместе с академией наук обсуждаем все возможные варианты, методики, все проверяем. Гидрометцентр России, который я представляю, получил аккредитацию Всемирной метеорологической организации в очень сложных условиях, когда было более 60 претендентов на статус центра продукцирования погоды на долгие сроки… Из 60 кандидатов его получили 12, и мы в том числе. Трудная процедура была — нужно было доказать научную значимость, технологии, успешность за последние 25 лет. И мы получили такой статус, так что скажу — наши осторожные прогнозы действительно имеют смысл. Пусть кто-нибудь, кто спрогнозировал +40 градусов на всё лето, получит такой же статус!», - объяснил он.
Ранее СМИ сообщили, что в ряде регионов России предстоящее лето будет аномально жарким – температура воздуха якобы будет прогреваться до +40 градусов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru