«Воздух с севера и небольшой дождь»: Вильфанд о погоде в Москве на выходные

Теплая и солнечная пятница в столице сменится более дождливой субботой и прохладным воскресеньем, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.

«Я хочу призвать наслаждаться сегодняшней погодой после приличного дождя в четверг. Температура сегодня повысится до 25 градусов, это отклонение от нормы на три градуса, конец июня, начало июля. Но завтра начинается изменение циркуляции в атмосфере. Завтра воздушные массы будут поступать уже с севера, погода будет более облачная. Температура понизится на 4-5 градусов, в субботу будет до 21 градуса тепла, кратковременный дождик. А в воскресенье уже +17, и это ниже нормы на 1-1,5 градуса. По области возможны небольшие дожди. Ночью температура заметно понизится – будет в диапазоне 6-9 градусов», - рассказал он.

Майская погода порадовала москвичей теплыми деньками, под конец месяца ожидаются проливные дожди. Однако по сообщениям СМИ, летом отметка термометра может достигнуть рекордных 40 градусов по Цельсию. Это связано с возможным оттоком холодного воздуха из Тихого океана.

