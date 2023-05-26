«Случайный фактор»: Вильфанд призвал не верить долгосрочным прогнозам погоды
Научный руководитель Гидрометцентра объяснил, что спрогнозировать очень жаркое лето заранее невозможно, данные меняются каждые десять день.
Спрогнозировать очень жаркое лето заранее невозможно, данные корректируются каждые десять дней с учетом всех «случайных» факторов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.
«Мы каждые 10 дней корректируем прогноз с учетом новых данных. Но предлагаю не обсуждать то, что теоретически невозможно спрогнозировать. Невозможно спрогнозировать очень жаркое лето — ни сейчас, ни через 100 лет, ни через 100 тысяч лет! Изменчивость среднемесячной и среднемесячной температуры примерно на 30% непредсказуемо. Как же можно говорить с уверенность, что что-то произойдет, если случайный фактор может прямо перевернуть ситуацию? Атмосфера — особая субстанция, это не физика твердого тела», - отметил он.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН раскритиковал сообщения СМИ об аномально жарком лете в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru