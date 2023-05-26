«Случайный фактор»: Вильфанд призвал не верить долгосрочным прогнозам погоды

Спрогнозировать очень жаркое лето заранее невозможно, данные корректируются каждые десять дней с учетом всех «случайных» факторов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.

«Мы каждые 10 дней корректируем прогноз с учетом новых данных. Но предлагаю не обсуждать то, что теоретически невозможно спрогнозировать. Невозможно спрогнозировать очень жаркое лето — ни сейчас, ни через 100 лет, ни через 100 тысяч лет! Изменчивость среднемесячной и среднемесячной температуры примерно на 30% непредсказуемо. Как же можно говорить с уверенность, что что-то произойдет, если случайный фактор может прямо перевернуть ситуацию? Атмосфера — особая субстанция, это не физика твердого тела», - отметил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН раскритиковал сообщения СМИ об аномально жарком лете в России.

