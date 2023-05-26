Вильфанд рассказал, когда на Черном море стартует купальный сезон
Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что купальный сезон в этом году начнется на раньше середины июня.
На побережьях Черного моря в этом году купальный сезон стартует не раньше середины июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.
«Сейчас на юге Краснодарского края, в Крыму идут дожди, но температура воды уже превысила 15-градусную отметку. По оценкам наших специалистов, купальный сезон будет вполне комфортным, но начнется не ранее середины июня. Это исходя из расчетов врачей, что при +22 градусах и выше ребенок может комфортно чувствовать себя в воде. До 20 градусов температура воды на Черном море прогреется в первой декаде июня, а вот до +22 — ближе к середине июня, к четвертой пятидневке месяца. В Крыму чуть позже, на черноморском побережье Кавказа — раньше», - рассказал он.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН рассказал, в какие российские регионы уже пришла аномальная жара.
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