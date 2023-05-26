Вильфанд дал «самый правильный» прогноз погоды на лето

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН дал «правильный» прогноз погоды на предстоящее лето на фоне слухов об аномальной жаре.

«Прогнозировать погоду на долгие сроки можно только в вероятностной форме. И звучит прогноз сейчас так: и на европейской, и на азиатской территории страны с вероятностью в 60% температурный фон ожидается около и несколько выше нормы. При этом вероятность, что класс «выше нормы» будет наблюдаться, 20%, и что будет «ниже нормы» - тоже 20%. Это наиболее правильный и чёткий подход к прогнозам на долгие сроки», - рассказал он.

Ранее СМИ сообщили, что в ряде регионов России предстоящее лето будет аномально жарким – температура воздуха якобы будет прогреваться до +40 градусов.

