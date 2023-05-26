Вильфанд дал «самый правильный» прогноз погоды на лето
Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что с вероятностью в 60% температурный фон ожидается около и несколько выше нормы.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН дал «правильный» прогноз погоды на предстоящее лето на фоне слухов об аномальной жаре.
«Прогнозировать погоду на долгие сроки можно только в вероятностной форме. И звучит прогноз сейчас так: и на европейской, и на азиатской территории страны с вероятностью в 60% температурный фон ожидается около и несколько выше нормы. При этом вероятность, что класс «выше нормы» будет наблюдаться, 20%, и что будет «ниже нормы» - тоже 20%. Это наиболее правильный и чёткий подход к прогнозам на долгие сроки», - рассказал он.
Ранее СМИ сообщили, что в ряде регионов России предстоящее лето будет аномально жарким – температура воздуха якобы будет прогреваться до +40 градусов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД заявили, что Россия не намерена использовать ядерное оружие на фоне ситуации на Украине
- Губернатор предупредил о тренировочных стрельбах военных в Севастополе
- Белый дом не смог подтвердить, что атаку на Кремль организовали спецслужбы Украины
- Рябков: Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на нацвалюты
- В Госдуму внесен законопроект о социальных банковских счетах и вкладах
- Актрису Дрожжину приговорили к условному наказанию за хищения имущества Алексея Баталова
- Снайперскую винтовку Чукавина приняли на вооружение ВС России
- ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Геленджике
- СМИ: В Польше пожаловались на проблемы с алкоголем в семьях украинских беженцев
- Лето в Москве прогнозируется в пределах климатической нормы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru