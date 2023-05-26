Вильфанд рассказал, в каких регионах май завершится аномальной жарой
Научный руководитель Гидрометцентра России заявил, что жара пришла на Урал и Ненецкий автономный округ.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН рассказал, в какие российские регионы уже пришла аномальная жара.
«Супержаркая погода уже 3-4 дня наблюдается и прогнозируется до конца месяца на Урале — в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, на юге Тюменской области будет 30-33 градуса, до среды, 31 мая так будет… В Пермском крае, в Удмуртии, Татарстане, Башкирии, Оренбургской области температуры будут от +28..+30 градусов, а на юге до +33 градусов. Аномалия выше нормы на десять градусов! Такое редко бывает в этих регионах даже в июле», - рассказал Вильфанд.
Неожиданно теплые деньки еще до начала лета пришли и на побережье Баренцева моря в Ненецкий автономный округ.
«Очень жаркая погода, на 7-10 градусов выше климатической нормы, в Ненецком АО. Там температура на побережье Баренцева моря будет около +20, что крайне редко бывает в этом время. В республике Коми +23...+25, выше, чем в Москве в конце мая — конечно, необычно. И на севере СибФО — на Таймыре невероятно теплая погода, на 15-16 градусов выше нормы. Максимальные значения там будут в районе +13...+15 градусов, что для этих территорий очень много», - добавил он.
Теплая и солнечная пятница в столице сменится более дождливой субботой и прохладным воскресеньем, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru