Вильфанд рассказал, в каких регионах май завершится аномальной жарой

Неожиданно теплые деньки еще до начала лета пришли и на побережье Баренцева моря в Ненецкий автономный округ.

«Очень жаркая погода, на 7-10 градусов выше климатической нормы, в Ненецком АО. Там температура на побережье Баренцева моря будет около +20, что крайне редко бывает в этом время. В республике Коми +23...+25, выше, чем в Москве в конце мая — конечно, необычно. И на севере СибФО — на Таймыре невероятно теплая погода, на 15-16 градусов выше нормы. Максимальные значения там будут в районе +13...+15 градусов, что для этих территорий очень много», - добавил он.

Теплая и солнечная пятница в столице сменится более дождливой субботой и прохладным воскресеньем, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.

