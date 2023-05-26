«Шквалы и смерчи»: Вильфанд предупредил о наступлении сезона опасных погодных явлений
Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что смерчи на европейской части России возникают все чаще.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН предупредил о наступлении сезона опасных погодных явлений. Он отметил, что этого не удастся избежать, но в этом году количество таких явлений будет меньше, чем в предыдущие два года.
«Летом очень часто встречаются конвективные процессы — процессы перемещения тёплых, насыщенных влагой воздушных масс от поверхности Земли в более высокие слои тропосферы. И при бурной взрывной конвекции и происходят опасные явления. Воздушная масса поднимается, температура понижается, высота облака растет. Возникают условия для грозы, шквалистого ветра, сильнейших дождей и многих других неприятных событий», - объяснил он.
Также Вильфанд предупредил о шквалах и смерчах, которые возникают на европейской территории России все чаще.
«Летом солнечная энергия прогревает подстилающую поверхность и сообщает дополнительную энергию приземной атмосфере. Возникают шквалы и смерчи. Специалисты из Института физики атмосферы изучили данные за последние годы и выяснили, что смерчи на европейской части России — не такое уж и редкое явление, возникающее всё чаще и чаще. Летом количество опасных явлений всегда велико, и особенно в южных регионах России — и не только в европейской части», - рассказал он, добавив, что в этом году, по предварительным расчетам, количество опасных явлений будет меньше, чем в предыдущие два года.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН раскритиковал сообщения СМИ об аномально жарком лете в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru