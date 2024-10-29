30.10.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: "11 дней новогодних каникул. Где будут отдыхать россияне?"
Длительные новогодние каникулы наряду с расширением предложения привели к росту в два-три раза год к году продаж в России организованных туров за рубеж на новогодние праздники. По сводным данным ведущих туроператоров, продающих туры по России, количество туристов, бронирующих туры и отели в РФ на зимний сезон 2024/2025 гг. (заезды в период 15.10.2024 – 15.03.2025 гг.), выросло в среднем на 6% по сравнению с тем же периодом 2023 года, поэтому многопрофильные туроператоры, традиционно сильные на выездных направлениях, активно наращивают ассортимент и продажи туров и отелей в России. Например, по данным аналитиков, в популярных отелях Москвы уже ощутим дефицит номеров на Новый год, а на Сочи приходится 55% бронирований, сделанных семейными туристами. Но и за рубеж российские туристы не обходят стороной.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Побьет ли рекорды сезон 2024/2025 по бронированию отдыха?
- Какие направления на Новый год россияне активно бронируют уже сейчас?
- Какие направления теряют позиции?
- Возможно ли сэкономить на новогоднем отдыхе при бронировании сейчас или поезд уже ушел и придется переплатить?
- Сколько россияне готовы отдать за новогодний отдых?
- Какая продолжительность путешествий на Новый год в этот раз?
- На сколько изменились цены на новогодние каникулы?
- Какие направления самые дешевые, а какие самые дорогие?
Участники пресс-конференции:
- генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов;
- генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов;
- директор туристической компании Top Best Hotels Ксения Переина;
- PR-директор сервиса путешествий МТС Travel Анастасия Самойлова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8