30.10.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: "11 дней новогодних каникул. Где будут отдыхать россияне?"

Длительные новогодние каникулы наряду с расширением предложения привели к росту в два-три раза год к году продаж в России организованных туров за рубеж на новогодние праздники. По сводным данным ведущих туроператоров, продающих туры по России, количество туристов, бронирующих туры и отели в РФ на зимний сезон 2024/2025 гг. (заезды в период 15.10.2024 – 15.03.2025 гг.), выросло в среднем на 6% по сравнению с тем же периодом 2023 года, поэтому многопрофильные туроператоры, традиционно сильные на выездных направлениях, активно наращивают ассортимент и продажи туров и отелей в России. Например, по данным аналитиков, в популярных отелях Москвы уже ощутим дефицит номеров на Новый год, а на Сочи приходится 55% бронирований, сделанных семейными туристами. Но и за рубеж российские туристы не обходят стороной.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Побьет ли рекорды сезон 2024/2025 по бронированию отдыха?

Какие направления на Новый год россияне активно бронируют уже сейчас?

Какие направления теряют позиции?

Возможно ли сэкономить на новогоднем отдыхе при бронировании сейчас или поезд уже ушел и придется переплатить?

Сколько россияне готовы отдать за новогодний отдых?

Какая продолжительность путешествий на Новый год в этот раз?

На сколько изменились цены на новогодние каникулы?

Какие направления самые дешевые, а какие самые дорогие?

Участники пресс-конференции:

генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов;

генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов;

директор туристической компании Top Best Hotels Ксения Переина;

PR-директор сервиса путешествий МТС Travel Анастасия Самойлова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

