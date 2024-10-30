Москва и Краснодарский край возглавили топ направлений для путешествий на Новый год

«Спрос гораздо выше, чем в прошлом году. На прошлой неделе прирост бронирований составил 60% относительно уровня 2023 года. Это говорит о том, что люди, которые выбирают направления внутреннего туризма, стараются как можно быстрее забронировать комфортабельные отели, сделав это по ценам раннего бронирования. Поэтому сейчас наблюдается повышенный ранний спрос. В лидерах – Москва и Краснодарский край, их выбирают 16% путешественников по России. Далее следует Татарстан, Калининградская область. Также Московская область демонстрирует рост спроса на 70%. В топ-10 популярных направлений входит Нижегородская, Ярославская, Мурманская области. Из кавказских регионов выделяем Карачаево-Черкесию из-за горнолыжной инфраструктуры», - рассказала она.

Ранее вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин сообщил «Радиоточке НСН», что средний чек на отдых в России летом 2024 года вырос на 20-22% из-за удорожания всех элементов туристического продукта. По его словам, стоимость отелей в среднем выросла на 15-20%, а авиаперевозки подорожали на 20-25%.

