«Китай, Таиланд и ОАЭ»: Назван топ-5 направлений для россиян на Новый год
Турция не вошла в список самых популярных направлений отдыха у россиян на предстоящие новогодние даты, сказал НСН Воскан Арзуманов.
Китай в 2024 году занял первое место в топе зарубежных направлений, востребованных для новогоднего отпуска россиян, рассказал в пресс-центре НСН генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.
«Россияне на Новый год, если брать выездные направления, выбирают Китай, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Сейшелы. В сравнении с прошлым годом из топ-5 вышла Турция, спрос на нее снизился. Также интересен тот факт, что Эмираты сдали свои позиции, если раньше они были на первом месте, то сейчас опустились на третье. Мы связываем это с тем, что Китай и Азия больше привлекают россиян в данный момент. "Аэрофлот" сильно расширил полетную программу, летает из большинства городов, притом не по одному разу в неделю», - пояснил он.
Ранее эксперт в сфере туризма Айдар Минишев сообщил, что отпуск выгоднее всего брать перед началом новогодних праздников, поскольку стоимость рабочих дней в декабре стоит дешевле, чем в январе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru