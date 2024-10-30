«Китай, Таиланд и ОАЭ»: Назван топ-5 направлений для россиян на Новый год

Верховный суд утвердил пожизненный срок экс-сенатору Арашукову и его отцу МВД: Число нелегальных мигрантов в РФ с начала года выросло на 40% Госдума отклонила проект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ Минтранс подготовил законопроект о цифровизации грузоперевозок Состояние вокалиста «Плана Ломоносова» Ильина удовлетворительное после госпитализации