«Дешевле Подмосковья»: Россиянам посоветовали встретить Новый год в Иордании
Путешествие в Иорданию в новогодние даты в 2024 году обойдется в 119 тысяч рублей на человека, сказал НСН Дмитрий Арутюнов.
Поездка в Иорданию на новогодние каникулы обойдется россиянам дешевле, чем отдых в ближайшем Подмосковье, рассказал в пресс-центре НСН генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
«Из блока ближневосточных стран, которые у нас лидируют, очень интересное предложение – Иордания. С 15 октября возобновились рейсы национального авиаперевозчика Иордании Jordan Aviation, в связи с этим готовы предложить отели на Красном либо на Мертвом море. Цена семи дней на человека с отелем и перелетом на Новый год – от 119 тысяч рублей на человека. Это гораздо дешевле, чем отдых в ближайшем Подмосковье», - сообщил он.
Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что в топ самых популярных направлений зарубежного отдыха на новогодние праздники вошли Китай, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Сейшелы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Байден призвал ВСУ атаковать военных КНДР
- Вучич: Путин не проявил интереса к теме прекращения огня на Украине
- В Минэкономики заявили о начале процесса охлаждения экономики России
- США ввели экспортные ограничения против 13 структур из России
- Сайт администрации Твери взломала одна из старейших группировок Украины
- Четвертый сбежавший из исправительного центра в Забайкалье сам вернулся обратно
- Колокольцев: Число нелегальных мигрантов в РФ выросло на 40%
- Актеры Зои Кравиц и Ченнинг Татум отменили помолвку и расстались
- Верховный суд признал законными пожизненные сроки отцу и сыну Арашуковым
- Госдума отказалась от отмены обязательной сдачи ЕГЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru