«Дешевле Подмосковья»: Россиянам посоветовали встретить Новый год в Иордании

Путешествие в Иорданию в новогодние даты в 2024 году обойдется в 119 тысяч рублей на человека, сказал НСН Дмитрий Арутюнов.

Поездка в Иорданию на новогодние каникулы обойдется россиянам дешевле, чем отдых в ближайшем Подмосковье, рассказал в пресс-центре НСН генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

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«Из блока ближневосточных стран, которые у нас лидируют, очень интересное предложение – Иордания. С 15 октября возобновились рейсы национального авиаперевозчика Иордании Jordan Aviation, в связи с этим готовы предложить отели на Красном либо на Мертвом море. Цена семи дней на человека с отелем и перелетом на Новый год – от 119 тысяч рублей на человека. Это гораздо дешевле, чем отдых в ближайшем Подмосковье», - сообщил он.

Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что в топ самых популярных направлений зарубежного отдыха на новогодние праздники вошли Китай, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Сейшелы.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Алаеддин
ТЕГИ:Российские ТуристыИордания

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