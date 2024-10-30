«До 100 тысяч рублей»: Сколько россияне потратят на новогодние путешествия
Только 8% россиян готовы потратить на путешествие в новогодние даты больше 150 тысяч рублей, сказала НСН Анастасия Самойлова.
Большая часть россиян готовы потратить на новогоднее путешествие не больше 100 тысяч рублей на человека, рассказала в пресс-центре НСН PR-директор сервиса путешествий МТС Travel Анастасия Самойлова.
«Недавно мы опросили тысячу россиян. Треть сообщили, что намерены потратить на новогоднее путешествие в расчете на человека 50-100 тысяч рублей. Еще 30% потратят на поездку 30-50 тысяч рублей на человека. Только 8% готовы потратить больше 150 тысяч рублей на человека. Можно сделать вывод, что основная часть путешествий пройдет внутри страны», - заявила она.
Ранее Самойлова также сообщила «Радиоточке НСН», что в топ самых популярных российских направлений вошли Москва, Краснодарский край, Татарстан, Калининградская, Нижегородская, Ярославская, Мурманская области и Карачаево-Черкесия.
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