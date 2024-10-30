«От $23 тысяч»: Россиянам предлагают встретить Новый год в Антарктиде

«У нас есть новое интересное предложение - встретить Новый год в Антарктиде. Вы будете в самой южной части земного шара, отметите там Новый год, поиграете в футбол в Антарктиде. Кстати, это обычно делают оранжевым мячом. В обычное время такие туры стоят от 12 тысяч долларов на человека. Если мы говорим про Новый Год, то это уже будет 23 тысячи долларов на человека. В это время в Антарктиде самое лето. В рамках такого тура предусмотрено даже купание у берегов Антарктиды. Температура воды около двух градусов», - заявил он.

Ранее Арутюнов также сообщил «Радиоточке НСН», что в этом году зарубежные путешествия обойдутся россиянам дешевле, чем в 2023 года. К примеру, туроператоры готовы предложить туры в пятизвездочном отеле на семь ночей по цене от 220 тысяч рублей с человека.

