«От 88 тысяч рублей»: Стамбул назвали самой дешевой столицей Европы на Новый год

Популярным вариантом отдыха на новогодние каникулы остается посещение мировых столиц, сообщил НСН Дмитрий Арутюнов.

Наиболее бюджетной зарубежной столицей для встречи Нового года можно назвать Стамбул, рассказал в пресс-центре НСН генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

«Надо торопиться»: В туриндустрии заявили о нехватке горнолыжных курортов
«Есть отдельная категория, которая интересует россиян под Новый год - красиво украшенные столицы. Например, Париж, Барселона, Мадрид. Отметить Новый год в таких городах стоит от 200 тысяч рублей с перелетом. Самое дешевое предложение в Европе на Новый год, если мы говорим о столицах, то это Стамбул. Четырехзвездочный отель на пять ночей с вылетом 30 декабря обойдется от 88 тысяч рублей», - заявил он.

Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что в топ самых популярных направлений зарубежного отдыха на новогодние праздники вошли Китай, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Сейшелы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma \ ТАСС
ТЕГИ:Российские ТуристыСтамбулТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры