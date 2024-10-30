«От 88 тысяч рублей»: Стамбул назвали самой дешевой столицей Европы на Новый год
30 октября 202416:49
Дарья Казакова
Популярным вариантом отдыха на новогодние каникулы остается посещение мировых столиц, сообщил НСН Дмитрий Арутюнов.
Наиболее бюджетной зарубежной столицей для встречи Нового года можно назвать Стамбул, рассказал в пресс-центре НСН генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
«Есть отдельная категория, которая интересует россиян под Новый год - красиво украшенные столицы. Например, Париж, Барселона, Мадрид. Отметить Новый год в таких городах стоит от 200 тысяч рублей с перелетом. Самое дешевое предложение в Европе на Новый год, если мы говорим о столицах, то это Стамбул. Четырехзвездочный отель на пять ночей с вылетом 30 декабря обойдется от 88 тысяч рублей», - заявил он.
Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что в топ самых популярных направлений зарубежного отдыха на новогодние праздники вошли Китай, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Сейшелы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru