«Алтай, Дагестан и Мальдивы»: Где отдыхают звезды российской эстрады
Камчатка, Алтай, Дагестан, Египет и Мальдивы входят в число направлений, наиболее интересных для звезд российского шоу-бизнеса, уточнила Ксения Переина.
Звезды российского шоу-бизнеса любят отдыхать как в России, так и за рубежом, рассказала в пресс-центре НСН директор туристической компании Top Best Hotels Ксения Переина.
«Наши звезды очень любят отдыхать в России. Большинство очень любят Алтай, Камчатку и Дагестан. К примеру, Ольга Серябкина очень бы хотела туда поехать. Среди зарубежных стран чаще всего выбирают Египет, страна повышает качество отелей. Прохор Шаляпин очень любит отдыхать на Филиппинах, он - искушенный путешественник. Также любит Маврикий. Ханна предпочитает Мальдивы», - сообщила она.
В свою очередь генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов подтвердил, что звезды предпочитают отдыхать на островах.
«Звезды очень любят на островах отдыхать пассивно, поскольку у них очень активная жизнь. Мировые звезды тенниса, к примеру, выбирают для отдыха Мальдивы, и многие отели идут с ними на сделку: предоставляют бесплатное размещение за бесплатные мастер-классы для других гостей», - заявил он.
Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что в топ самых популярных направлений зарубежного отдыха на новогодние праздники вошли Китай, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Сейшелы.
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