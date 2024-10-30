«Алтай, Дагестан и Мальдивы»: Где отдыхают звезды российской эстрады

«Наши звезды очень любят отдыхать в России. Большинство очень любят Алтай, Камчатку и Дагестан. К примеру, Ольга Серябкина очень бы хотела туда поехать. Среди зарубежных стран чаще всего выбирают Египет, страна повышает качество отелей. Прохор Шаляпин очень любит отдыхать на Филиппинах, он - искушенный путешественник. Также любит Маврикий. Ханна предпочитает Мальдивы», - сообщила она.

В свою очередь генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов подтвердил, что звезды предпочитают отдыхать на островах.

«Звезды очень любят на островах отдыхать пассивно, поскольку у них очень активная жизнь. Мировые звезды тенниса, к примеру, выбирают для отдыха Мальдивы, и многие отели идут с ними на сделку: предоставляют бесплатное размещение за бесплатные мастер-классы для других гостей», - заявил он.

Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что в топ самых популярных направлений зарубежного отдыха на новогодние праздники вошли Китай, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Сейшелы.

